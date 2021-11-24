Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL’ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi

GRAFİKTE TL ÜZERİNDEKİ MANİPÜLASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yani Brooks yaptığı paylaşımda, aslında Türk Lirası'nın şu anki durumdan yüzde 30 daha değerli olduğunu aktardı. Grafikli paylaşımda değerlemenin Mayıs 2021'den itibaren hızlı bir şekilde yukarı çıktığını ifade etti. Bu durum ise TL üzerinde oluşturulan manipülasyonu gözler önüne seriyor.