Ünlü markalar indirimli satılacak

Kalyon İnşaat ile İtalyan perakende gayrimenkul yönetimi şirketi RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk lüks designer outleti Florentia Village'da açılış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 10 Eylül'de gerçekleştirilecek açılış öncesinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen moda ve perakende markalarının üst düzey yöneticileri ile yapılan toplantıda inşaatı planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmak üzere olan projenin son durumu, mağazaların hazırlık süreçleri ve açılış programına ilişkin gelişmeler markaların temsilcileriyle paylaşıldı. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede inşaatı neredeyse tamamlanan projede, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, 180'in üzerinde üst düzey yönetici katıldı.

YENİ NESİL DESTİNASYON

Jacopo Mazzei, "RDM-Fingen Group'un Avrupa'daki lüks outlet deneyimini İstanbul'un güçlü turizm potansiyeli ve dinamik şehir yapısıyla buluşturan bu proje, yalnızca bir alışveriş noktası değil; moda, gastronomi, eğlence ve yaşam deneyimini bir arada sunan yeni nesil bir destinasyon olacak. İstanbul Havalimanı'na yakın stratejik konumu ve güçlü marka karmasıyla Florentia Village'ın uluslararası ölçekte örnek bir merkez haline geleceğine inanıyoruz" dedi.





10 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Florentia Village, ilk günden itibaren yalnızca bir yatırım projesi değil; ortak bir hayalin, güçlü bir iş birliğinin ve uluslararası ölçekte değer üretecek bir marka ortaya koyma hedefimizin adı oldu. Yaklaşık bir yıl önce başladığımız inşaat sürecini planladığımız takvim doğrultusunda başarıyla tamamlıyoruz. Artık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye sayılı günler kaldı. Sizlerin üstün gayretleriyle, tüm markalarımız ve mağazalarımızla birlikte 10 Eylül'de ziyaretçilerimizi dünya standartlarında bir deneyimle karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. Premium ve outlet markalarından oluşan güçlü marka karmamızla, İstanbul'un küresel ölçekteki cazibesini daha da artıracak ve şehrimizi dünya standartlarında bir alışveriş destinasyonu haline getireceğiz" dedi