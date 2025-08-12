Ünlü markanın oda kokusu toplatılıyor! Bakanlık listeyi güncelledi: İçlerinde okul üniforması da var

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sağlığını riske atan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Bakanlığın listesinde ünlü markanın oda kokusu dikkat çekerken boğulma riskli taşıdığı gerekçesi ile bir markasının okul forması toplatıldı.

OKUL FORMASINA TOPLATMA KARARI

Bakanlık tarafından sık güncellenen liste sık sık değişiyor. Bu kez radara okul forması ve iki adete oda kokusu girdi. Edirne Şükrüpaşa İlkokulu üniforması boğulma ve yaralanma tehlikesi nedeniyle piyasada arzı yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çocuk Tekstili Ürünün Kapüşon Kısmında Büzme İpi Bulunması Nedeniyle; Ts En 14682 - Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler Kısım 3.2'Ye Aykırılık Tespit Edilmiştir"

3 FARKLI ODA KOKUSUNUN ARZI YASAKLANDI

Öncü markalı "Kestane Esintisi Kokulu Sprey" de sağlık riski tespit edildi. Ürün için 4 Ağustos tarihinde önlem alındığı ifade edildi. Geniş bir kullanıcı kitlesi ve pek mağazası bulunan Bargello'nun oda parfümü de listede yer aldı.

Ürün hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir"

Öte yandan Chakra markalı oda kokusununda arzını yasaklayarak toplatma kararı aldı. Ürünün toplanta kararına yönelik şu açıklama yapıldı: "Dokunsal Uyarı" Bulunmaması Yönüyle S.E.A. Hakkında Yönetmelik Madde 36/2 C) Bendine Aykırıdır. Ürün Yaralanma/Yanma/Alerjik Reaksiyon Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Yönüyle Risk Taşıyan Üründür.

LAVABO AÇICI DA YASAKLANDI

Üniversal Marka lavabo açıcı da Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği (Bknz.Sea Md.36/2/B) İle Dokunsal Uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) Bulunmaması" nedeniyle yasaklandı.