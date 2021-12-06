UPS Kargo Takip 2021 - UPS Kargom Nerede, Kargo Takip Numarası İle Gönderi Sorgulama Nasıl Yapılır?

UPS Kargo, ülkemizdeki konsoloslukların ve vize danışmanlık şirketlerinin pasaport ve evrak gönderimleri için tercih ettikleri şirkettir. Kullandığı mobil servislerle Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde binlerce yerleşim yerine hizmet sunmaktadır. 'Kargom nerede UPS' diye merak eden binlerce vatandaş farklı yollarla güncel kargo durumlarını sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. 'UPS kargo takip' işlemleriniz için izleyebileceğiniz adımları sizler için derledik.

UPS kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Göndermek istediğiniz kargoların veya adınıza gönderilmiş olan kargonun durumu hakkında bilgi edinebilmek için UPS kargo takip sistemlerini kullanabilirsiniz. Size verilen kargo faturası üzerinde yazılı olan ya da tarafınıza SMS ile bildirilen gönderi takip kodu ile tüm işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür. Kargonuzun takibiyle ilgili her işlemi bu numarayı kullanarak yapmanız sağlanmıştır.

İnternet üzerinden kargo takip işlemi nasıl yapılır?

Siparişini oluşturduğunuz kargonuzun güncel durumunu öğrenebilmek için 'UPS kargo takip numarası' ile internet üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Firmanın kendi internet adresini kullanarak 'kargo takip UPS' sorgulama işlemlerinizi yapmak için; https://www.ups.com.tr/gonderi_takip.aspx linkine tıklayınız.

Açılan ekrandaki boşluğa gönderinizin yurt içi veya yurt dışı olmasına göre seçiminizi yaparak gönderi takip numaranızı yazın ve 'Ara' butonuna tıklayın. Daha sonra kargonuzun hangi saatte hangi şubede olduğunu ve gönderinin hangi aşamasında olduğunu görüntülemiş olacaksınız.

UPS ile pasaport sorgulama işlemleri

UPS pasaport takip ekranını kullanarak, yaptığınız başvurular sonrasında konsolosluk ya da vize danışmanlık şirketlerinden size gönderilmiş olan pasaportun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

https://www.ups.com.tr/PasaportSorgu.aspx

Yukarıdaki linke tıklayarak UPS pasaport sorgu ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda, konsolosluk bilginizi, pasaport veya başvuru numaranızı, başvuru yaptığınız tarihin başlangıç ve bitiş tarih aralıklarını ilgili boşluklara giriniz. Daha sonra 'Sorgula' butonuna tıkladığınızda sorgulamanızı gerçekleştirmiş olacaksınız.

Mobil uygulama üzerinde sorgulama

Teknolojik cihazların kullanımın yaygınlaşması ile birlikte herkesin elinde bulunan akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile UPS kargonun mobil uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek kargo takip UPS işlemlerinizi oldukça kısa sürede yapmanız mümkündür. Windows, IOS ve Android işlemci cihazlar ile uygulamayı indirebilirsiniz. Microsoft Store, Apple Store ve Google Play Store'dan birkaç dakika içerinse ücretsiz olarak indirilen uygulamanın size sunduğu canlı destek hizmeti ile tüm sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden kargo takibinizi yapabilirsiniz. 'UPS kargo nerede' diye merak ediyorsanız, telefonunuzdaki GPS özelliğini kullanarak size en yakın UPS şubelerini bulabilirsiniz. Yapmayı düşündüğünüz gönderiler için fiyat ve transit süresi bilgilerini hesaplatabilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisindeki kamera ikonuna tıklayarak faturanız üzerindeki barkodu okutarak gönderi bilgilerinize ulaşmanız da mümkündür. Uygulamaya üye olduğunuz durumlarda gönderilerinizin teslim ediliş saat aralıklarını kendi uygunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Telefonla UPS kargo takip işlemi

UPS takip işlemlerini internet kullanmayan vatandaşlar telefon ile de yapabilmektedirler. Bunun için arayabileceğiniz bir iletişim numarası mevcuttur.

Çağrı merkezi numarası: 0850 255 00 66 'dır. Çağrı merkezini hafta içi her gün 09:00 ile 20:00 arasında arayabilirsiniz. Bu saatler dışında yapacağınız aramalarda notunuzu bırakabilirsiniz ancak müşteri temsilcisi ile görüşmenizi gerçekleştiremezsiniz.

Çağrı merkezi aramanızda müşteri temsilcisi ile yapacağınız görüşmede temsilciye birtakım bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Müşteri temsilcisi 'UPS kargo takip no sorgulama' ile gönderinizin güncel durumunu, kargoya verildiği tarihi ve tahmini olarak gönderinin ulaşım tarihini tarafınıza ileterek sizi bilgilendirecektir.

Şubeden kargo takip işlemi

Ülkemizde yaklaşık 3000 adet şubesi bulunan UPS kargonun gönderi takibi için şubeden sorgulama sistemi de mevcuttur. Çok fazla tercih edilen bir sorgulama şekli olmasa da şubeye giderek gönderi takip numaranızı ilgili çalışana iletmeniz durumunda sizi kargonuz hakkında bilgilendirecektir. Ayrıca kargonuz siz yokken adresinize getirilmiş ve size ulaşılamadıysa size en yakın şubeden kargonuzu teslim almanız da mümkündür. UPS kargoda şubeden yapılan işlemlerde kimlik kartı ibrazı zorunlu olduğu için yanınızda kimlik kartınızı götürmeyi unutmayınız.

UPS kargo çalışma saatleri!

Hafta içi UPS Kargo çalışma saatleri, sabah 08:30 akşam 18:00 şeklinde belirlenmiştir. Kargo şubeleri öğle saatlerinde de müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Cumartesi günleri mesai saatleri 09:00-15:00 arasındadır. Gönderilerinize 'cumartesi teslimatı' etiketi kullandığınız takdirde UPS kargo cumartesi günleri de teslimat hizmeti sunar. UPS kargo tatil planında, dini ve resmi bayramlarda mesai yapılamamaktadır. Yani hizmet vermemektedir.

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