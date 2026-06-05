Uraloğlu: Bayramda 29,3 milyon araç otoyol ve köprülerden geçti

OTOYOL VE KÖPRÜLERDEN 29,3 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki iki boğaz köprüsünün bayram döneminde 4 milyon 692 bin 868 araca hizmet verdiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük geçiş rekorunun da yenilendiğini belirten Uraloğlu, "13 Haziran 2024 tarihinde 186 bin 828 araçla kaydedilen günlük geçiş rekoru, 22 Mayıs'ta 189 bin 4 araçla yenilendi." dedi.

Aynı dönemde otoyollara ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, "Söz konusu dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan 18 milyon 468 bin 781, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 10 milyon 794 bin 375 araç geçti. Böylece otoyol ve köprülerden toplam 29,3 milyon araç geçişi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

HAVAYOLUNDA 7,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET

Hava yolu trafiğine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, 22-31 Mayıs döneminde yoğun bir uçuş trafiği yaşandığını söyledi.

Uraloğlu, "Havalimanlarımızın tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşerek 7 milyon 617 bin 934 yolcuya hizmet sunduk." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 1730 uçuşla tüm zamanların en yoğun gününün yaşandığını da belirten Uraloğlu, bu durumun rekor niteliğinde olduğunu ifade etti.

RAYLI SİSTEMLERDE 5 MİLYONU AŞKIN YOLCU

Demir yolu ve kent içi raylı sistemlerde de yoğunluk yaşandığını belirten Uraloğlu, Marmaray'da 4 milyon 399 bin 775 yolcunun taşındığını söyledi.

Uraloğlu, "Özetle 23-31 Mayıs'ta kent içi raylı sistemlerimizi 5 milyon 145 bin 895 kişi kullandı." dedi.

Yüksek hızlı trenlerle birlikte toplam 5 milyon 745 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, bayram döneminde ek seferlerle kapasite artırıldığını da belirtti.

"ARTAN TALEP YATIRIMLARIN SONUCU"

Uraloğlu, ulaşımda artan yolcu ve araç sayısının altyapı yatırımlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Yollarımızda artan trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar elbette son 24 yılda ülkemizin dört bir yanında yüksek standartlı yol ağıyla donatmamızla ilişkilidir." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör