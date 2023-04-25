Üretimde süreklilik için sigorta şart

Deprem felaketinin ardından can ve mal güvenliğinin korunmasında sigorta güvencesinin önemi net bir şekilde anlaşıldı. Depreme karşı en önemli hazırlıklardan birinin sigorta güvencesi olduğuna dikkat çeken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak depremin beklenmedik bir olay olmadığını da unutmamamız gerekli. Depremlere karşı kentsel dönüşüm ve güçlendirme çabasının sigorta farkındalığı ile desteklenmesi gerek. Yüzde 100 sigortalılık hedefinin yakalanması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.Sigortalılık oranının düşük seviyelerde olmasının etkilerini paylaşan Kırmızı, "Zorunlu olan poliçelerde dahi yüzde 100 sigortalılık oranları elde edilememiş durumda. Depremin etkilediği illerde DASK oranlarının yüzde 48, DASK'ın üzerindeki limiti teminat altına alan ihtiyari poliçelerde ise sigortalılık oranının konutlarda yüzde 6 olduğunu görüyoruz. Sanayi tesislerini kattığımızda ise bu oran yüzde 10'a çıkıyor. Sadece yıkılan binalar değil altyapılar, sanayi bölgeleri, iş durması teminatları gibi diğer hasarlara bakıldığında deprem bölgesinde toplam 26-30 milyar dolar civarında hasar bekleniyor" dedi. "Deprem felaketinin ardından afet bölgesindeki çalışmalar kapsamında, sanayi bölgesindeki hasar tespit çalışmaları ve ödemelerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi, ekonominin ve sanayinin sürekliliğinin sağlanması için destek verilmesi büyük önem arz etmekte" diyen Kırmızı, şunları kaydetti: "Deprem bölgesinde 5 bin 600 tesisin ağır veya orta hasarlı, 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasar tespit edildiği. Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağı tahmin ediliyor."