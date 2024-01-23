Üyeler arası Ticaret 42 milyar $’a çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Rekabet Konseyi 1. Toplantısı ve Seremonisi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, ülkeler ve devletlerin, bölgesel ve ekonomik gruplaşmalar içine girdiğine dikkati çeken Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin kendi aralarındaki ticarette son yıllarda büyük bir artış olduğunu kaydetti. Bakan Bolat, "Üye ülkelerin kendi aralarındaki ticaret 2022 yılında 33 milyar dolar iken 2023 yılında 42 milyar dolara yükseldi. Bu bizim üye ülkelerimizin dünyaya yaptığı toplam ihracatlarının küçük bir payını oluşturuyor" şeklinde konuştu. Türk dünyasının birliği, beraberliği ve dayanışmasının çok büyük önem taşıdığına işaret eden Bolat, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak 170 milyona yaklaşan ve çoğunluğu gençlerden oluşan nüfusumuz, 1.5 trilyon dolar seviyesindeki toplam milli gelirimiz, zengin doğal kaynaklarımız ve orta koridor dediğimiz dünyanın en önemli ticaret yolunda bulunmamız hasebiyle ticaret ve ekonomik işbirliğimizi daha fazla geliştirmemiz için hem büyük fırsatlar" ifadelerini kullandı.Bakan Bolat, Rekabet Kurumu'nun dış ilişkiler noktasında son derece aktif olduğunu, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel yakın bağları olan ülkelerle rekabet konusunda tecrübe paylaşımı, eğitim ve bilgi desteği ile işbirliği anlamında her türlü yakın çalışmayı gösterdiğini anlattı. Türk Devletleri Teşkilatı Rekabet Kurumları Konseyi'nin resmen kurulduğunu kaydeden Bolat, bu konseyin ekonomik ilişkilerde, ticaret ilişkilerinde, üretimde ve dünyadaki gelişmeleri takip anlamında bilgi, tecrübe paylaşımı olarak çok önemli bir misyon üstleneceğini bildirdi. Bolat, "Gelişmekte olan ülkelerde rekabet kültürünün ve anlayışının yayılması, kurumsallaşmanın tesis edilmesi anlamında Rekabet Kurumumuz önemli faaliyetler göstermektedir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri takdirle izliyor ve destekliyoruz" dedi.Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak dil, tarih ve kültürün verdiği motivasyon ile Türk devletleri ve halkları arasındaki dayanışmayı geliştirme gayesiyle kurulduğunu söyledi. Küle, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaçları arasında yer alan Türk dünyasının kendi içinde ticari canlılığı, endüstriyel hareketliliği, üretici ve yenilikçi olmayı ve nihayet ekonomik entegrasyonu gerçekleştirebilmesinin yolunun, işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin ve bunun garantörü olan rekabet düzeninin oturtulmasından geçtiği fikri son derece makul ve gerçekçi bir ufuk olarak önümüzde duruyor" ifadesini kullandı.