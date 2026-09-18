Köklü vakıf kültürünün izlerini kayıt altına almak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında hazırlanan "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı" için Tayyare Kültür Merkezi'nde bir lansman gerçekleştirildi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile kentin önde gelen isimlerinin yanı sıra kamu, iş dünyası, kültür-sanat çevreleri ve basın mensupları katıldı.

Vakıf Katılım Bursa'nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor

Programda projenin Bursa ayağında yürütülen araştırma, saha ve belgeleme çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken; kentin vakıf eserlerini tarihî, mimari ve görsel bir bütünlük içinde derleyen "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı" davetlilere tanıtıldı. "Bir Rüyanın İzinde" fotoğraf ve deneyim sergisi de lansmanın ardından ziyarete açıldı. Kitaptan seçilen 320 eserin fotoğrafının yer aldığı sergi, Bursa'nın yüzyıllara uzanan vakıf birikimini görsel bir perspektiften anlatıyor.

BURSA'DAKİ 385 VAKIF ESERİ, 34 BİN 952 FOTOĞRAF KARESİYLE BELGELENDİ

Vakıf Katılım'ın 2022 yılında "Hatay Vakıf Eserleri Kitabı"yla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi, ardından "Konya Vakıf Eserleri Kitabı"yla devam etti. Projenin üçüncü durağı olan Bursa'da ise kent genelindeki 385 vakıf eseri, yürütülen kapsamlı saha çalışmaları sonucunda 34 bin 952 fotoğraf karesiyle kayıt altına alındı.

Eserlere ilişkin tarihî bilgiler, mimari özellikler ve görsel kayıtlar "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı"nda bir araya getirilerek kapsamlı bir kaynak oluşturuldu. Şehrin vakıf mirasını bütüncül bir bakışla ele alan kitapla hem kültürel hafızanın korunmasına katkı sunulması hem de tarih, sanat tarihi, mimarlık ve şehir araştırmaları alanlarında yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulması amaçlanıyor.

"VAKIF ESERLERİ, GEÇMİŞTEN KALAN YAPILAR OLMAKTAN ÖTE, BİR MEDENİYET TASAVVURUNUN HAFIZASIDIR"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Vakıf eserleri, yalnızca geçmişten günümüze ulaşan mimari yapılar değil; şehirlerin hafızasını, toplumsal dayanışma anlayışını ve medeniyet tasavvurunu bugüne taşıyan kıymetli tanıklardır. Bursa da vakıf kültürünün bir şehrin sosyal ve kültürel dokusunu nasıl şekillendirdiğini bütün zenginliğiyle görebildiğimiz müstesna şehirlerimizdendir.





Nitekim Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa, zanaat ve halk sanatları alanındaki köklü birikimiyle de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2021 yılında dâhil olmuştur. Bu uluslararası kabuller, Bursa'nın tarihî ve kültürel mirasının evrensel ölçekte taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Böylesine kıymetli bir mirasın doğru biçimde belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması da ayrı bir önem taşıyor."

Biz de bu doğrultuda, Bursa'daki vakıf eserlerini yalnızca tespit etmekle kalmadık; tarihsel bağlamları, mimari nitelikleri ve mevcut durumlarını sistemli biçimde belgeledik. Ortaya koyduğumuz 'Bursa Vakıf Eserleri Kitabı'nın, bu kıymetli mirası kayıt altına almanın ötesinde, gelecekte yapılacak araştırmalara da kaynaklık edecek kalıcı bir eser olduğuna inanıyoruz" dedi.

"KÜLTÜREL MİRASIN GÖRÜNÜR VE ERİŞİLEBİLİR KILINMASI GEREKİR"

Kültürel mirasın geleceğe taşınabilmesi için önce doğru biçimde kayıt altına alınması, ardından görünür ve erişilebilir kılınması gerektiğini aktaran Akben şunları söyledi:

"Çalışmamızı, kitapla sınırlamadık; fotoğraf sergisiyle farklı bir anlatım alanına da taşıdık. Vakıf Katılım olarak kurumsal kimliğimizde taşıdığımız vakıf anlayışının bize yüklediği sorumlulukla, geçmişle gelecek arasında köprü kuran çalışmalara önümüzdeki dönemde de katkı sunmayı sürdüreceğiz. Projenin hayata geçirilmesindeki değerli katkıları dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör