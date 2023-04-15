VakıfBank 69. yılını Ankara ve İstanbul’da kutladı

TÜRKİYE'NİN ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için 1954'te kurulan VakıfBank, 69'uncu yaşını çeşitli etkinliklerle kutladı. 1.7 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara ve İstanbul'da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. 69. yıl kutlamalarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan VakıfBank üst yönetimi, ziyaretin ardından Ankara'daki yöneticileriyle bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde 69'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bine yakın VakıfBanklı buluştu. Kutlamada, geleneksel olarak 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerine hak kazanan çalışanlara da ödülleri takdim edildi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 69 yıl önce, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan bankanın, kısa sürede toplumun her kesimini kucakladığını belirterek, "Bugün aktif büyüklükte Türkiye'nin iki büyük bankasından biriyiz" dedi.