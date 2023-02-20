Vakıfbank’a 1.8 milyar dolarlık yeni kaynak

VAKIFBANK, yaklaşık 1.8 milyar dolar tutarında Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Vakıfbank'ın toplam 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca DPR programının teminatlı yapısı nedeniyle işlem özelinde oluşan maliyetler 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi maliyetlerinin oldukça altında gerçekleştirildi.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi ile ilgili duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Global ekonomi anlamında zorlu şartların devam ettiği bir süreçte, Vakıfbank'ın milli ekonomiye desteğinin sürdüğünü aktaran Üstünsalih, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle vakit kaybetmeden kolları sıvayarak deprem bölgesine gerekli tüm yardımları yapmak için seferber olduk. Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak milli ekonomiye olan desteğimiz farklı formlarda kendini göstermeye devam ediyor. Yurt dışı fonlama tarafında yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Böylesi bir dönemde ülkemize getirdiğimiz bu taze kaynağı çok yakın bir zamanda 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize desteğimizi sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.