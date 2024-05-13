Vakıfbank’a 915 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Vakıfbank, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 361 milyon dolar ve 513 milyon euro olmak üzere toplam 915 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli söz konusu kredinin dolar maliyeti SOFR + %2,50, euro maliyeti ise Euribor + %2.25 seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışından elde ettiği kaynaklarla bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini her fırsatta teyit etmeyi başaran Vakıfbank, çevresel ve sosyal temalı kredileri artırma hedefi çerçevesinde milli ekonomiye desteğini hız kesmeden sürdürüyor.Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 3 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan Vakıfbank, yılın ilk sendikasyon kredisini de yüzde 113 oranında yenilemeyi başardı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de katılımcı sayısının banka tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış olmasıdır. Bu durum Asya'dan Avrupa'ya, İngiltere'den Körfez bölgesine varıncaya kadar çok farklı coğrafyalardan 14 yeni bankanın işlemimize ilgi göstermesi sayesinde mümkün olmuştur" açıklamasında bulundu. "Söz konusu işlemimizle birlikte sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1.5 milyar dolar seviyesini aştı" diyen Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü konumları itibarıyla 2021 yılından bu yana sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olarak yenilediklerine değindi. Üstünsalih, "Krediler tarafında da birçok çevresel ve sosyal temalı ürün geliştirerek müşterilerimize ihtiyaçları olan finansal çözümleri sunmaya devam ettik" diye konuştu.