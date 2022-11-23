Vakıfbank’a yurtdışından 560.3 milyon dolar kredi

Vakıfbank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222.5 milyon dolar ve 328 milyon euro olmak üzere toplam 560.3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR + yüzde 4.25, euro maliyeti ise euribor+yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Vakıfbank, geçen yılın aynı döneminde temin ettiği sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenilemiş oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, temin ettikleri uluslararası kaynaklarla bankacılık sektörüne yön verirken milli ekonomiye de katkı sağladıklarını aktararak, "Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560.3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini, Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha da önemlisi 2022 yılının tamamına bakıldığında, 1.5 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredilerimizin toplamını yüzde 97 ile en iyi oranda yenileyen banka konumundayız" dedi.