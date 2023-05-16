Vakıfbank’ın aktif büyüklüğü 1.8 trilyon TL’ye çıktı

Vakıfbank'ın, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1.4 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Vakıfbank'ın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1.1 trilyon TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1.8 trilyonu aştı. Deprem felaketinin yaralarını sarmak ve bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 12 milyar TL bağışta bulunan banka, yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kâr elde etti.Bankanın toplam mevduatları çeyreklik bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 83 artış ile 1.3 trilyon TL seviyesine ulaşırken, TL mevduatları ise yıllık bazda yüzde 139 artarak 829 milyar TL seviyesine yükseldi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın sahip olduğu dayanışma ruhuyla deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için gereken tüm desteği verdiğini belirtti. Üstünsalih, Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışlarını ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.