Vakıfbank’ın aktifi 1.1 trilyon TL’yi geçti

İLKçeyrekte aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1.1 trilyon TL'ye yükselten Vakıfbank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olma konumunu güçlendirerek sürdürüyor. Aynı dönemde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 865 milyar TL destek veren banka, ilk çeyrekte ulaştığı 5 milyar 75 milyon TL brüt kârından 2 milyar 73 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 3 milyar TL net kâr elde etti.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişten aldıkları güçle milli ekonominin bugünü ve geleceğine destek vermeye devam ettiklerini bildirdi. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 53 arttığını aktaran Üstünsalih, "Ülkemiz büyümesinin lokomotifi olan üretim ve ihracat alanı başta olmak üzere stratejik sektörlere kullandırdığımız ticari kredilerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 51 artarak 513 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 43 artışla 643 milyar TL seviyesine çıktı" dedi.Kur korumalı TL mevduat ve döviz dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı ürün grubuyla TL birikimleri için farklı alternatifler sunduklarına dikkat çeken Üstünsalih, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı ilk devreye alan bankalardanız. Döviz ve altından Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı da hizmete sunduk. Bu iki ürün grubunda 100 milyar TL barajını aştık. YUVAM Hesabı ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. Son olarak da fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı hizmete sunduk" diye konuştu. Üstünsalih, tüm dijital platformlarda müşterilerin kullanımına açık olan bu yenilikçi ürünler sayesinde TL mevduatlarının çeyreklik bazda yüzde 36 artarak 346 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi. Üstünsalih, toplam mevduatlarının yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçtiğini belirtti.VAKIFBANK'IN sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından olduğunun altını çizen Üstünsalih, "TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları politikalarına sürdürülebilirlik yaklaşımını uygulayan ilk Türk bankası olma mutluluğunu yaşadık. Bankamız, karbon vergisi nedeniyle AB'ye ihracat yapan müşteriler için ayrılan beklenen kredi zarar karşılıklarını TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde artırdı."