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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Vakıfbank’ın aktifi 1.3 trilyon lira

Vakıfbank’ın aktifi 1.3 trilyon lira
VAKIFBANK, 2022 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artırarak 1.3 trilyon TL'ye yükseltti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 965 milyar TL destek veren banka, yılın ilk yarısında ulaştığı 13 milyar 648 milyon TL brüt kârından 3 milyar 629 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 10 milyar 19 milyon TL net kâr elde etti. Banka ayrıca yılın ikinci çeyreğinde ilave 2 milyar TL serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını 4 milyar TL'ye yükseltti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 58 artışla 726 milyar TL seviyesine çıkarken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 76 artışla 1.3 trilyon seviyesine yükseldi" değerlendirmesini yaptı.
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Vakıfbank’ın aktifi 1.3 trilyon lira
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