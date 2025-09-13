Vatandaşın sağlığını tehlikeye atana geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda işletmelerine göz açtırmıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan 91 bin 820 kontrol sonucunda, toplam 176 milyon 723 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlenen işletmelerin 21'i hakkında suç duyurusunda bulunulurken, toplam 2 bin 243 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

GIDA GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Yazılı açıklama yapan Yumaklı, geçen ay 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış ve 40 bin 49 toplu tüketim yerinde denetim yapıldığını belirterek, bu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış ve 593 toplu tüketim yerine olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını kaydetti. Ayrıca 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz yumulmayacağını vurgulayan Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. ANKARA



KAREKOD UYGULAMASINI KULLANIN

Denetimlerin yalnızca planlı değil, rutin olarak da devam ettiğini ifade eden Yumaklı, çeşitli iletişim kanallarıyla gelen şikâyetlerin tek tek değerlendirildiğini belirtti. Yumaklı, vatandaşlara gıda işletmelerinin denetim durumunu gösteren ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu hale gelen karekod uygulamasını kullanmaları çağrısında bulunarak, "Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.