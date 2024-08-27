Vatandaşın yüzde 88’i internet kullanıyor

Türkiye'de internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87 iken 2024 yılında yüzde 88'e çıktı. İnternet kullanan bireylerin yüzde 86'sı WhatsApp kullanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 88 oldu. İnternet kullanan erkeklerin oranı yüzde 92 iken, kadınlarda yüzde 85 oldu. Öte yandan internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı ise yüzde 51'e çıktı. İnternetten en çok mal veya hizmet satın alan cinsiyet ise yüzde 54 ile erkekler oldu. Kadınlar ise yüzde 49 oranında internetten mal veya hizmet aldı. E-ticaret yapanların yüzde 76'sı giyim, ayakkabı ve aksesuvar aldı.İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4 puan azalarak yüzde 13 oldu. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73 oldu.Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86 ile WhatsApp, yüzde 71 ile YouTube ve yüzde 65 ile Instagram oldu.