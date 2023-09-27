Vergisiz telefon desteğinin detayları belli oldu: Şifresi tanımlanan öğrenci telefon ve bilgisayarı alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgün eğitimdeki 7 milyon üniversiteli gence verdiği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesinin detayları belli olmaya başladı. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek. Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.Edinilen bilgilere göre; eğitimi devam eden üniversiteli gençlere E-devlet üzerinden vergisiz telefon ve bilgisayar almayı hak ettiklerini gösteren bir şifre tanımlanacak. E-devlet üzerinden kendine tanımlanan şifreyi öğrenen öğrenci, bu şifre ile e-ticaret platformlarından ya da teknoloji mağazalarından vergisiz şekilde cep telefonu veya bilgisayar alabilecek. Çalışmanın yüksek lisans, doktora ve açıköğretim öğrencilerini kapsamaması planlanıyor.Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Örneğin Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak. Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.Öğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.E-devlet üzerinden üniversite öğrencilerine şifre tanımlanacak.Öğrenci, şifresi ile e-ticaret firmaları ya da teknoloji mağazalarından alışveriş yapabilecek.Destek, Türkiye'de üretim yapan 13 telefon markasını kapsıyor.Tüm detaylar Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulacak.Destekten 7 milyon öğrenci yararlanacak.Öğrencinin telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını BTK denetleyecek.Telefonun yanında 10 GB internet de cepte.VERGISIZ telefon ve bilgisayar desteğinin yanı sıra öğrencilerin internet ihtiyacı da unutulmadı. Öğrencilere bir yıl boyunca 10 GB internet desteği de sağlanacak. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli öğrenciler, bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt (GB) internet kullanabilecek. Öğrenciler, bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden edinebilecek.ÖTE yandan, örgün öğretimdeki gençlere sağlanacak vergisiz bilgisayar desteğinde de çalışmalar devam ediyor. Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modelleri gibi onlarca bilgisayarın dahil olması bekleniyor.Teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de üretilen ve destek sağlanacak bazı akıllı telefonlar şöyle: