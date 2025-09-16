Voleybolda Bosnalı kızların da umudu oldu

Türkiye'de 10, Bosna Hersek'te 1 voleybol okulu bulunan VakıfBank, Bosna Hersek'te 29 farklı şehirde bulunan 38 spor okuluyla stratejik iş birliğine gideceğini duyurdu. Kurduğu altyapı sistemiyle Türk voleyboluna sayısız yıldız isim kazandıran banka, yeni projesiyle Bosna Hersek'te de bu yapıyı sürdürerek, yeni yetenekleri voleybola kazandırmayı amaçlıyor. VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih "Türkiye'de yaptığımız işi gönül coğrafyamızın önem- li ülkelerinden Saraybosna'ya taşıdık. Burada yetiştirdiğimiz voleybolcuları kendi altyapımıza alacağız. Aynı şekilde Azerbaycan'dan da bize davet var, oraya gitmek için de görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Saraybosna'da yeteneği ve azmiyle öne çıkan gençleri, ailelerinin de onayıyla İstanbul'a davet edeceklerini ve yeterli görmeleri halinde formalarını giydireceklerini söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede iki ülkenin de voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de voleybol camiasına baktığımızda Vakıfbank tedrisatından geçmiş oyuncu sayısı neredeyse yüzde 30" diye konuştu.

38 OKULDAN 1.500 KIZ ÇOCUĞU

VakıfBank, Bosna Hersek'teki yeni projesi ile 2 bin kız çocuğuna eğitim veren 38 voleybol okuluyla stratejik iş birliğine giderek Türk ve Bosna Hersek voleyboluna olan katkısını büyütecek. Novi Travnik'te gerçekleştirilen proje, 38 okuldan bin 500 kız çocuğunun katıldığı dev etkinlikle duyuruldu. VakıfBank altyapısı ile bu okulların antrenörleriyle koordinasyon sağlanacak. Belirli dönemlerde sporcular, VakıfBank antrenörleri tarafından izlenecek ve başarılı olan sporcular VakıfBank Bosna Hersek Spor Okulu'na davet edilecek. Bir süre buradan eğitim gören kızlar yapılacak seçmelerde VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapısına alınmak üzere Türkiye'ye davet edilecek.



2 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ

ABDİ Serdar Üstünsalih, "Okulumuzda öne çıkan, profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul'a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giyemeye devam edecek" dedi. Üstünsalih şunları kaydetti: "Şu anda salonda, bu okullardan gelen 80 antrenör ve yaklaşık bin 500 evladımız bizimle. Toplam sporcu adayı öğrenci sayımız ise 2 bin civarında."