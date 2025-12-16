Volkswagen’in 88 yıllık tarihinde bir ilk!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Volkswagen, Almanya'nın Dresden kentindeki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı. Şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk üretim kapanışı olarak kayda geçen bu adım, küresel pazarlarda yaşanan mali baskıların etkisini ortaya koydu. Çin'de zayıflayan satışlar, Avrupa'da düşen talep ve ABD gümrük vergilerinin yarattığı baskı, şirketin nakit akışını zorlamaya devam ediyor. Öte yandan Volkswagen'in yaklaşık 160 milyar euroluk yatırım planı da belirsizlikler nedeniyle yeniden değerlendiriliyor.
