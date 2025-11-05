WTM Londra’ya Türkiye damgası: İngiltere pazarı için hedef 4.5 milyon turist

Dünyanın en prestijli turizm buluşmalarından World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye, fuarın en büyük ulusal stantlarından biriyle yerini alarak sektörün odak noktası oldu. Fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanısıra sektörün önde gelen oyuncuları da katılım sağladı. İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirten Bakan Ersoy, "İngiltere geneline bakacak olursak bu seneyi 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz İngiltere pazarından 4.5 milyonun üzerinde ziyaretçi almak. Bunu sadece İngiltere olarak da görmüyoruz; İrlanda gibi yeni çevre destinasyonlara da konsantre olmuş durumdayız" dedi.

50 MİLYON ZİYARETÇİ

Ersoy, fuar kapsamında dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi. Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda" diye konuştu.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk."

FUARA ÖZEL GAZETE

Sabah gazetesinin Londra'daki fuara özel hazırladığı gazete, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, gazeteyi Bakan Ersoy'a takdim etti.

UÇAKLAR DOLU GİDİP GELİYOR

KASIM ayı için Türk otellerin doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, "İstanbul ise ocak ayını bekliyor. Özellikle bugün burada bulamamızın sebebi İngiltere ve Almanya üzerinde yolculukların devam ediyor olması. Kasım dolulukları şu anda gayet iyi gidiyor. Uçaklardan da bunları takip edebiliyoruz. Özellikle Avrupa Rusya ve İngiltere uçakları hem dolu gidiyor hem dolu geliyor. Kasım başındayız ama ay sonuna kadar böyle gidecek gibi duruyor" dedi

2026'DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK

2025 hedeflerini tutturduklarını söyleyen Titanik Otel Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Aygün, "2026 yılı da aynı şekilde devam edecek. Hatta beklentimiz 2025'ten daha yüksek. Aynı zamanda Mısır'da da yeni bir projemizi açıyoruz. Bodrum'da da yeni projemiz olacak. Bunların hepsi grubumuzu daha da güçlendirecek. Ülkemiz turizmin tesisi olarak, hem doğası ve doğal güzellikleri olarak dünyada rakipsiz durumda. Aynı zamanda tarihimiz de çok zengin. Onun için Türkiye'de daha keşfedilecek çok yer var.İinşallah Türk turizmi büyümesini artırarak sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

HARİKA SONUÇLAR ALDIK

FETHİYE XO CAPE ARNNA Genel Müdürü Burç Özarutan, "2025'te yeni açıldığımız halde harika sonuçlar aldık. Beklentilerin üzerinde iş yaptık. Önümüzdeki sene de yine beklentileri fazlasıyla yerine getireceğiz. 2026 için beklentilerimiz olumlu. Fethiye'nin en lüks otellerinden birisi olduk. Bunun da geri dönüşlerini çok iyi aldık. 2026 da büyük bir olasılıkla bunun üstüne koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK

CORENDON Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Şu anda her şey pozitif gözüküyor. Herkes kapasite artışı yapıyor. İngiltere'den yaptığımız uçuşlarda kapasiteyi yüzde 20 civarında artırdık. 2026 için de artıracağız. İngiltere bizim için büyüyen bir pazar. O yüzden bizim için çok önemli. Özellikle son zamanlarda sağlık turizminde ciddi ir hareketlilik var" şeklinde konuştu.