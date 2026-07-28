Yangının üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum’dan Malatya paylaşımı: Yaptığımız yuvalarda huzur var

"EVİME 'HAKKINI HELAL ET, ÇOCUKLARIMI BÜYÜTTÜN' DEDİM…"

Görüntülerde yer alan ev sahiplerinden Hanım Çiftçi, yangın günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Neler yaşadık, neler. Sabah geldi bir ateş, alev ne yapacağız nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağıraşarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar... Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim… Başımıza bu geldi, çok ağladık.

"DEDİĞİMİZ GİBİ YAPTILAR, SÖZLERİNİ TUTTULAR"

Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, "'Çok güzel yapacağız' dediler. Yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'evi yıktılar, yapmazlar' dedi. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz" dedi.