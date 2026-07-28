Yangının üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum’dan Malatya paylaşımı: Yaptığımız yuvalarda huzur var

Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Antalya'ya 45 konut ve 1.239 köy evi olmak üzere toplam 1.284 konut/köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
BAKAN KURUM: YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜREN YANGININ BUGÜN 5. YILI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangının ardından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından "Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı… Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var" mesajıyla paylaştı.
"EVİME 'HAKKINI HELAL ET, ÇOCUKLARIMI BÜYÜTTÜN' DEDİM…"
Görüntülerde yer alan ev sahiplerinden Hanım Çiftçi, yangın günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Neler yaşadık, neler. Sabah geldi bir ateş, alev ne yapacağız nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağıraşarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar... Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim… Başımıza bu geldi, çok ağladık.
"DEDİĞİMİZ GİBİ YAPTILAR, SÖZLERİNİ TUTTULAR"
Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, "'Çok güzel yapacağız' dediler. Yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'evi yıktılar, yapmazlar' dedi. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz" dedi.
"DEVLET AYIRT ETMEDEN EVLERİMİZİ YAPTI"
Yangının ardından çalışmaların hızlı ve adaletli şekilde yürütüldüğünü belirten Arzu Ünal ise "Benim Cumhurbaşkanım partilerin hiçbirini ayırt etmeden köylüyü topladı. Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk. Özellikle böyle iki merdivenli balkonu oluşunu. Nasıl söyleyeyim? Terası büyük. Sadece görselini gördük biz. Görselinde bu şekil dediler. Allah razı olsun devletime" şeklinde konuştu.
"EVLERİMİZ HAYALİMİZİN ÜSTÜNDE OLDU"
Evleri inşa edilirken tüm sürece şahitlik ettiklerini dile getiren hak sahibi Gülsüm Çiftçi de şöyle konuştu: O süreçte tek tek ilgilendiler. Pencere, kapı, parke. Tek tek gelip yaptılar. Kocaman bir evimiz oldu, hep beraber yaşıyoruz. 3 artı 1, odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz, beklentimizin üstünde. Her gün ustalarımız buradaydı, biz de burada başlarındaydık. Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. Odalarını geziyorduk, burası oturma odası, yatak odası şurası şöyle olur, burası böyle olur diye hayaller kuruyorduk. Gerçekten evlerimiz hayalimizin üstünde oldu. Çok sevdik, severek de kullanıyoruz.