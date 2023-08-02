Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yap-işlet devret projeleri
Giriş Tarihi: 3.8.2023

Yap-işlet devret projeleri

Yap-işlet devret projeleri
YAP-işlet-devret projelerini eleştirenlerin söylenenlerin doğru olmadığını ancak siyaset adına bunu kaşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "YİD'lerde işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'Buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor" açıklamasında bulundu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yap-işlet devret projeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA