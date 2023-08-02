Yap-işlet devret projeleri

YAP-işlet-devret projelerini eleştirenlerin söylenenlerin doğru olmadığını ancak siyaset adına bunu kaşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "YİD'lerde işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'Buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor" açıklamasında bulundu.