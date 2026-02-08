Yapay zekâ 50 bin kişilik istihdam sağlayacak

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'nun Türkiye'nin yapay zekadaki yol haritası niteliğini taşıyan raporunda, "Yapay zekâ ekosisteminde ortaya çıkan yeni meslekler ile istihdama etkileri"ne ilişkin önemli tespitler yapıldı. Raporda, yapay zekâyla birlikte gözde haline gelen beş meslek "Veri Bilimci, Makine Öğrenmesi Mühendisi, Yapay Zekâ Etiği Uzmanı, Büyük Veri Mühendisi ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) geliştiricisi" olarak sıralandı. Özellikle veri bilimci ve makine öğrenmesi uzmanlarının şirketlerin ve kurumların Yapay zekâ projelerini hayata geçirmede kilit rol oynar hale geldiği vurgulanan raporda, "LinkedIn ve benzeri platformlardaki iş ilanlarında, bu alanlardaki taleplerin son yıllarda katlanarak arttığı gözlenmektedir" denildi.Raporda, yapay zekânın istihdama etkileri konusunda ise yapılan araştırmalara yer verilerek şöyle denildi: "Yapay zekâ ekosistemindeki bu yeni meslekler, beraberinde istihdam potansiyelini de getirmektedir. 2025-2030 döneminde yapısal işgücü piyasası dönüşümü nedeniyle iş yaratımı ve yıkımının bugünkü toplam işlerin yüzde 22'sine denk geleceği öngörülmektedir. Bu öngörü, toplam mevcut istihdamın yüzde 14'üne eşdeğer yeni işlerin yaratılabilmesi ve 170 milyon işe denk geleceği savunulmaktadır. Ancak bu büyümenin, mevcut işlerin en az yüzde 8'ini (veya 92 milyon) ortadan kaldırmasına yol açması beklenmektedir. Bu durum, toplam istihdamın 7'lik net bir büyümesi (78 milyon iş) anlamına gelmekte." Raporda, Türkiye'nin de geçen yıl sonuna kadarki yapay zekâ alanında 50 bin kişilik istihdam yaratılması ve 10 bin lisansüstü mezun verilmesi hedeflendiği anlatıldı.