Yapay zeka pazarında 1,3 milyar dolarlık hacim! Bakan Bolat 2032 hedefini açıkladı

TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA PAZARI 2032'DE 1,3 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Dünyada yapay zeka pazarının geçen yıl 584 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına işaret eden Bolat, bu büyüklüğün 2032 yılında 1,4 trilyon dolara yükselmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Bolat, Türkiye'de ise yapay zeka pazarının, 2025'te yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bunun 2032 itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Yapay zeka sistemini destekleyen ürünlere yönelik talepteki güçlü artış uluslararası ticaretin büyümesinde de etkili oldu. Çipler, yarı iletkenler, veri iletim ekipmanları gibi yapay zeka altyapısının temel bileşenleri olan ürünlerin ticaret hacmi, 1 yılda yüzde 22 arttı ve 4,18 trilyon dolara yükseldi."

YAPAY ZEKA KULLANAN İŞLETMELERİN ORANI YÜKSELİYOR

Yapay zeka kullanan işletmelerin toplam işletmeler içindeki payının 2021'de yüzde 2,7 olduğunu dile getiren Bolat, bu payın 2024'te yüzde 4,4'e yükseldiğini anlattı.

Bolat, 2024 itibarıyla 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli işletmelerdeki yapay zeka kullanım oranının yüzde 22'ye çıktığının altını çizerek yapay zekanın artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

"REKABET HUKUKU YENİ BİR BOYUT KAZANDI"

Rekabet Kurumunun çalışmalarında gerek yapay zeka gerekse dijitalleşmenin dikkate alınmasının önemine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte rekabet hukuku alanında daha çok fiyat, maliyet, pazar payı gibi göstergeler üzerinden yürütülen çalışmalar bugün dijital platformlar, veri, algoritmalar, ağ etiketleri, yapay zeka etrafında yeni boyut kazanmış durumdadır. Rekabet Kurumumuzun çalışmalarında, soruşturmalarında dijital dünyadaki rekabet dışı uygulamaların yoğunlaştığını soruşturmaların sayısında ve hangi sektörleri kapsadığında net olarak görebilmekteyiz."

Bolat, rekabetin olmadığı bir ortamda teknolojik gelişmenin sürdürülebilir olamayacağına dikkati çekerek yenilikçilik ile rekabet arasındaki hassas dengenin mutlaka korunması gerektiğini bildirdi.