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Giriş Tarihi: 5.7.2023 18:16 Son Güncelleme: 5.7.2023 18:23

Yapılandırılan borç miktarı belli oldu! Bakan Işıkhan başvuru sayısı ile birlikte açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 648 bin 331 kişinin, toplam 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

AA
Yapılandırılan borç miktarı belli oldu! Bakan Işıkhan başvuru sayısı ile birlikte açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularının 3 Temmuz'da sona erdiğini anımsattı.

"140 MİLYAR 922 MİLYON 597 BİN 341 LİRA YAPILANDIRILDI"

SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi. Borçluların yapılandırmış oldukları tutarın ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek."

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Yapılandırılan borç miktarı belli oldu! Bakan Işıkhan başvuru sayısı ile birlikte açıkladı
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