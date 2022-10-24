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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Yargıtay’dan emsal karar: Tefeciden para alan da veren de suçludur

Yargıtay’dan emsal karar: Tefeciden para alan da veren de suçludur
Tefecilikle alakalı Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Tefecilik suçunda para alan tarafın suçun mağduru olmadığının belirtildiği Yüksek Mahkeme kararında, "Suçun mağduru tüm toplumdur" ifadelerine yer verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sadece tefeciden para alanın mağdur olmayacağının altını çizdi. Kararda Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun kanunun "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu bölümünde düzenlendiği gibi suçun mağdurunun tüm toplum olduğu vurgulandı.
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Yargıtay’dan emsal karar: Tefeciden para alan da veren de suçludur
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