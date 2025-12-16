Yasadışı bahis reklamına gözaltı

Yasadışı bahis ve kumarla etkin şekilde mücadele sürerken, bu kez vatandaşları yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı. Hesapların sahiplerine bakıldığında Instagram hesaplarında lüks arabalarla çekilmiş fotoğraflar paylaştıkları görüldü. Söz konusu hesapların sahipleri vatandaşları yasadışı kumara yönlendirirken yüz binlerce ailenin mağdur olmasına sebep oluyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasadışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada yasadışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilirken,

"Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasadışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasadışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasadışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

INSTAGRAM'DA YAYIN YAPIYORLAR

Reklam Kurulu'nun erişim kararı aldığı hesapların tamamı Instagram'da yayın yaparken, toplam takipçi sayıları milyonları bulan hesaplar şu şekilde: "https://www.instagram.com/_ DENEMEBONUSU_/, https://www.instagram. com/PROMOCODE_1XBET_ CASINO/, https://www.instagram. com/DENEMEEBONUSLAR/, https:// www.instagram.com/SLOT.SABRI0/, https://www.instagram.com/POKER_ TURK/, https://www.instagram.com/ SLOT50TONU/, https://www.instagram. com/TUNAIPEKKCASINO/, https://www.instagram.com/ TUNAIPEKSLOTT/, https://www.instagram. com/MR.EKREMOFFICIAL/, https:// www.instagram.com/ATTILAG_/, https://www.instagram. com/EZELCASSINO/, https://www.instagram.com/ ONLINECEVDET/, https://www.instagram. com/CASINOHAKKOO/, https://www.instagram.com/ CASINOKAZANCLARI2025/,https:// www.instagram.com/CASINOTEGIN/"



LÜKS ARABALARLA POZ VERİYORLAR

Hesap sahiplerinden Tuna İpek isimli kişi konumunu sosyal medyada Dubai olarak etiketlerken, kişinin lüks arabalar ve özel uçaklarla yapılan seyahatlere ait çekilmiş fotoğraflarını kendi kişisel sosyal medyasından paylaştığı görüldü. Bu kişiler vatandaşları yasadışı kumar oynatan sitelere yönlendirerek binlerce ailenin mağduriyetine sebep oluyor.



EKONOMİYE MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR

YEŞİLAY'A göre kumarın ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yasadışı kumar ile mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlanıyor. Konunun güvenlik boyutunda ise Emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK Başkanlığı da titizlikle çalışıyor.