Yastık altı altın birinci sırada! Gençlerin tasarruf eğilimi belli oldu

İngiltere merkezli bankaı ING, Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

GENÇLER TASARRUFU ARTIRDI

Yüzde 54,3 ile her iki kişiden birinin tasarrufu olduğu vurgulanan araştırmaya göre gençler arasında tasarruf önceki çeyreğe göre 10 puan artarak yüzde 47'ye çıktı.

Düzenli tasarruf yapanlar yüzde 82 olurken, bu kesimde gelirinin yüzde 10'undan azını tasarruf edenler yüzde 19'a geriledi. Yüzde 20-30'u arasını tasarruf edenlerin oranı 3 puan artışla yüzde 29'a çıktı.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Özellikle genç yaş grupları tasarruf gerekçesini yüzde 37 oranında "geleceğe yatırım" olarak belirtti. Bunu yüzde 22 ile "Beklenmedik risklere karşı güvence ihtiyacı" takip etti.

Hiç tasarrufu olmayanların içinde yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayan yüzde 27'lik kesimde kadınlar 6 puan artarak 31'e yükseldi. Erkekler ise yüzde 22 oldu.

ALTIN BİRİNCİ, NAKİT İKİNCİ OLDU

Tasarruf araçlarında ilk sırada yüzde 40 ile yastık altı altın, yastık altı nakit ise yüzde 25 ile ikinci sıraya yerleşti.. Üçüncü sırada yüzde 23'e ulaşan TL vadeli hesap, dördüncü sırada ise yüzde 18 ile hisse senedi ve borsa yer aldı. Altın veya değerli taş, metal hesaplarının da yüzde 18 tercih edilen tasarruf aracı oldu.

Kadınlar yastık altı birikimi, altın hesabını ve vadesiz hesap araçlarını erkeklere göre daha fazla tercih etti. Erkeklerde ise TL vadeli hesap, hisse senedi, borsa ve kripto para birimleri ilk tercih oldu.