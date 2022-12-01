Yatırımcı güvenli bilgiye ulaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı itibarıyla 33 şirketin toplam 14.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Son iki yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı" dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Nebati, "Her geçen gün gelişmeye devam eden sermaye piyasalarımızın, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da önemli bir rol üstleneceğine inancımız tamdır" dedi. Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirterek, "Piyasa derinliğinin göstergesi olan işlem hacmi açısından Borsa İstanbul'un küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa olduğunu ve benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz" şeklinde konuştu. Nebati, vatandaşların sermaye piyasalarına ilişkin farkındalıklarının ve ilgilerinin giderek arttığını belirterek, "Uzun yıllar boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon kişi civarında iken, son dönemde bu rakam 3.2 milyon seviyesine ulaştı" diye konuştu.Finansal okuryazarlık konusuna verdikleri öneme işaret eden Nebati, şöyle devam etti: "Finansal okuryazarlığın erken yaşlarda kazandırılması, yeni yatırımcılara daha yoğun bilgilendirme yapılması, çevrim içi ücretsiz eğitimlerin sağlanması ve profesyonel desteklerin daha uygun maliyetlerle sunulabilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, piyasadaki tüm paydaşların katılımıyla önümüzdeki dönemde bütüncül bir finansal eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece her yaştan yatırımcılarımız güvenilir bilgiye kolayca erişerek finansal okuryazarlık yetkinliklerini artırabilecek."BorsaGenel Müdürü Korkmaz Ergun15 ŞEHIRDE 152 ŞIRKETLE GÖRÜŞTÜKBORSA İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, iş yapma modelini değiştirdiklerini, artık sadece halka arz başvurusundan sonra başvuru değerlendiren bir borsa olmadıklarını belirterek, "Başvurudan önce de karar ve hazırlık aşamasında şirketlerimize destek veren bir borsayız" dedi. 15 önemli sanayi şehrinden 152 şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Ergun, "Aynı zamanda gittiğimiz illerin sanayi odalarında da toplantılar yapıyoruz. Piyasalar ve borsamız büyürken, diğer taraftan sunduğumuz finansal hizmetlerin ve ürünlerin çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.PATRONLAR FİYATLA İLGİLİ KONUŞMAMALISERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarına olan ilginin sağlıklı ve istikrarlı olmasının, finansal okuryazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini vurguladı. SPK seminerleri, üniversite ve il ziyaretlerinin artarak devam ettiğini anlatan Gönül, gelecek dönemde yatırımcıların nitelikli raporlara daha kolay ulaşacağı platformu da hayata geçireceklerini bildirdi. Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisse fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarının altını çizdi.İSO 1000'IN SADECE 100'Ü BORSADATÜRKİYESermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, halka açık şirket sayısının 478, halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin 5.3 trilyon lira olduğunu aktararak, İSO 1.000 listesinde yer alan şirketlerden borsada işlem gören şirket sayısının sadece 100 olduğunu söyledi. Öztop, "Buradan şirketlerimizi de halka açılmaya davet etmek istiyorum" dedi. İbrahim Öztop, sermaye piyasalarına yatırım yaparken "duyum" ile yatırım yapan yatırımcıların olduğunu bildiklerini, yatırımcıların iyi analiz ederek karar vermeleri gerektiğini söyledi.NEBATİ, yurt içi tasarruf oranının 2025'te yüzde 32.6'ya yükseltilmesini hedeflediklerini, bu hedefe ulaşabilmek için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne özel önem verdiklerini vurguladı. Nebati, yatırım fonlarına ilginin artmaya devam ettiğini belirterek, "Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin toplamda neredeyse 1 trilyon lira sınırına dayanması, ülkemizde yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.