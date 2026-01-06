YEKA GES-2025 yarışmalarının sözleşmeleri imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmelerin imza töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri arasında bugün Bakanlıkta yapıldı.

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 bağlantı kapasitesi, 25 Kasım'da yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon avroluk katkı bedeli sağlandı.

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süreyle serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, "kilovatsaat başına 3,25 avro/sent" fiyatla iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu.

Bakan Yardımcısı Demircan, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Gösterdiğiniz ihtimam ve rekabet, bizi hem devamını getirme açısından umutlandırıyor hem de sektörün bize olan güvenini gösterme açısından kendimizi iyi hissediyoruz. Bakanlık olarak YEKA'ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu anımsatan Demircan, YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli olduğunu belirterek yatırımların hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.