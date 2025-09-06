YEKA yarışmalarından 3.3 milyar dolar yatırım

Kasım ve aralıkta yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle toplam 2 bin megavat kapasiteli rüzgâr ve güneş santralleri devreye girmesi, böylece yaklaşık 3.3 milyar dolarlık yatırım yapılması bekleniyor. Kasım ve aralıkta 1.150 megavatlık rüzgâr enerjisine dayalı YEKA santralleri için Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya seçildi. Söz konusu şehirlerde büyüklükleri 110 megavat ila 500 megavat arasında değişecek toplam 6 proje olacak. Güneş enerjisinde ise Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van'da büyüklükleri 40 megavat ila 260 megavat arasında değişen 9 proje için yarışma düzenlenecek. YEKA rüzgâr ve güneş yarışmaları yanında yüzer GES projeleri de hayata geçiyor. Bu kapsamda Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 megavat büyüklüğünde kapasite tahsis edilmesi planlanıyor. Türkiye'de yakın zamanda enerjide 2035 hedeflerine ulaşmak için projelerin izin ve onay süreçlerini sadeleştirerek yatırımların hızlandırılmasını sağlandı.