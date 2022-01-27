Yeni Asır Ödülleri sahiplerini buldu

YENİ Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödülleri düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Spor, sanat ve sosyal sorumluluk ile ülkeye değer katan ödülü Arkas Holding
'e verilirken, Lezita Gıda
ve hızlı tüketim sektöründe başarı ödülüne layık görüldü. Sektöründe en güvenilir marka ödülü Alhatoğlu Zeytinyağları'nın olurken, Manisa Ticaret Borsası
inovasyon katma değer ödülünü aldı. Buharkent Belediyesi'nin bölgesine sağladığı değer ve yatırım, Pamukkale Belediyesi'nin ise en iyi proje ödüllerinin sahibi olduğu gecede, Altay Spor Kulübü
Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise spor dalında en genç başarılı yönetici ödülünü aldı. Gecede su ürünleri sektörü ihracat ödülünün sahibi Kılıç Deniz Ürünleri
olurken, yaş meyve ve sebze sektörü ihracat ödülünü ise Uçak Kardeşler aldı. Tarımsal üretimde katma değer ödülünün sahibi Tariş Pamuk olurken, hayvancılık sektörü katma değer ödülü ise İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verildi. EGE YİİT Ödül Töreni'nde İzdemir Enerji, Nazlı Doğal Kaynak Suyu
, Eysim Madencilik, MB Holding, Şimşekler Grup, Star Yağcılar ve İzmir Ekol Hastanesi'ne verildi. 29 Mayıs Okulları eğitim sektörü başarı ödülüne layık görülürken, lojistik sektörü başarı ödülünün sahibi ise MY Lojistik oldu.