Yeni Evim kampanyası başladı

Orta gelirliyi ev sahibi yapmak için başlatılan Yeni Konut Finansman Programı'nın (Yeni Evim Kampanyası) şartları netleşti. Daha önce satılmayan, yüklenicilerin mülkiyetindeki konutlarla henüz başlamamış, yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Sıfır ev almak isteyenler için 15 yıl vadeli kredi verilecek.Yeni Evim Kampanyası'nda Hazine katkısının kullandırılmasında uygulanacak vade, faiz, kar payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planına ilişkin ayrıntılar belirlendi. Bankalar, 16 Ocak'tan bu yana alınmaya başlayan başvurular kapsamında dün itibarıyla kredi işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Programda, İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge ve bunlar dışındaki iller üçüncü bölge olarak tanımlandı. Hazine katkısı ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki T.C vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut teminatlı kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine kıyaslanan oranları güncelledi. Değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda yüzde 70 ile 80 arasında azami kredi kullanılabilecek. İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılık gösterecek.