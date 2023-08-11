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Giriş Tarihi: 11.8.2023 14:50

Yeni fetihler geliyor! Abdülhamid Han gemisi rotayı Akseki'ye kırdı! Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), denizlerdeki doğal gaz keşif ve sondaj filosunun en güçlü üyesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlayacağını bildirdi.

AA
Yeni fetihler geliyor! Abdülhamid Han gemisi rotayı Akseki’ye kırdı! Keşfin ateşi Akdeniz’de yanacak

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Mavi Vatan'daki doğal gaz arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin enerji filosuna son yıllarda kattığı sondaj gemilerinin en güçlüsü olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'de daha önce Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularında sondaj faaliyetinde bulunmuştu.

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Yeni fetihler geliyor! Abdülhamid Han gemisi rotayı Akseki'ye kırdı! Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
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