Yeni yüzyıl yeni Ordu! Ordu Büyükşehir Bld. Başkanı Hilmi Güler: Az laf çok iş yapacağız

2019-2024 yılı içerisinde birçok dikkat çeken projesi ile anılan ve belediyelere örnek oluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde hayata geçireceği projelerin tanıtımını yaptı.
"Yeni Yüzyıl Yeni Ordu" başlığıyla tarımdan turizme, istihdamdan şehirciliğe daha birçok konuda projelerini anlatan Güler'in konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla desteklendi.
"AZ LAF YAPIP, ÇOK İŞ YAPACAĞIZ"
Proje tanıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yeni dönemde Ordu'da değişim ve dönüşümü hep birlikte yapacaklarını ifade etti. Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Bugün ikinci bir 5 yıllık süreçte milletimize ve şehrimize kazandıracağımız projeleri sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Yeni yüzyıl, Yeni Ordu'. Bizim yeni dönemde sloganımız budur. Yeni yüzyılda şehrimizde değişim ve dönüşümü hep birlikte sizlerle yapacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 19 ilçemiz 772 mahallemiz ve tüm hemşehrilerimizin de desteği ile şehrimizde yeni bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Buradaki temel unsurumuz alçalmadan yükseleceğiz. Temel hedefimiz budur. Bunu yaparken de erdemli bir davranış olarak yapacağız. Bunu yaparken tehdit ve kavga içerisinde olmayacağız. Biz bize yakışan şekli ile bunları yapacağız. Gücümüzü birleştireceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Az laf yapıp, çok iş yapacağız."
"BU PROJELERİ YAPACAK GÜCÜMÜZ VE KAYNAĞIMIZ VAR"
Açıklanacak olan bütün projeleri yapmak için güçlerinin ve tecrübelerinin olduğunu da hatırlatan Güler konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni dönemde güçlü, güvenli ve güvenilir şehirler oluşturacağız. Yeni dönemde kimseyi ötekileştirmeden geçmiş dönemde yaptığımız gibi herkesi kucaklayan huzurlu ve güvenli şehir ve ilçeler oluşturacağız. Herkese fırsat eşitliği sağlayacağız. Engelli kardeşimize de dar gelirli kardeşimize de eşitlik sağlayacağız. Bu bizim sosyal belediyecilikteki temel unsurumuz olacak. Değerli arkadaşlar nasıl ki hayat için temiz hava ve oksijen şart ise yaşam içinde belediyecilik içinde güvenli ve huzurlu bir şehir inşa etmek şarttır"
"YENİ DÖNEMDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Yeni dönemin çok farklı olacağının altını çizen Güler, "Bizim olduğumuz yerde yanlışa yer yok. Yeni dönemde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm gayretimiz ve heyecanımız şehrimizi yeni yüzyıla tüm ilçelerimiz ile birlikte hazırlamak. Onun için azimli ve kararlıyız. Açıkladığımız bu projeleri yapacak gücümüz ve kaynağımız var. Hepsinden önemlisi bizlerin daima yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var" diye konuştu.
İŞTE PROJELER
Başkan Güler'in konuşmasının ardından açıkladığı projeler, insan sosyal yaşamını kolaylaştıran ve Ordu ekonomisine katkı veren projeler oluşturdu.
Başkan Güler'in açıkladığı projeler özetle şöyle:
ŞEHİR EKONOMİSİ PROJELERİ
- Ordu Üretim Vadisi Projesi,
- Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesi
- Süt Ürünleri Entegre Organize Sanayi Bölgesi Projesi
- Akkuş Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Projesi
- Lisanslı Depo Projesi
- Ordu Uluslararası Karadeniz Ticaret Fuar Merkezi Projesi
- Ordu Limanları Geliştirme Projesi
- Kabadüz Göndeliç Kayak Merkezi Projesi
- Mesudiye İçme Suyu Fabrikası
- Güneş Enerji Santralleri Projesi
- Ordu Bitki Fabrikaları Projesi
- Kanatlı Hayvanlar Entegre Üretim Tesisi Projesi
- Vona Otel Projesi
- Perşembe Isı Pompası Üretim Projesi
- Ulubey Doku Kültürü ile Türk Fındığı Üretimi Projesi
YAŞAM KALİTESİ PROJELERİ
- İlçelerimize Nev Mekân Gençlik Kütüphaneleri
- İlçelerimize Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
- İlçelerimize Yaşlı Yaşam Merkezleri
- İlçelerimize Engelsiz Yaşam Merkezleri
- İlçelerimize Kadın Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri
- İlçelerimize Kapalı Çocuk Eğlence Merkezleri
- İlçelerimize Kırsal Terminal Projeleri
- İlçelerimize Modern Kent Meydanları
- İlçelerimize Sosyal Tesisler
- İlçelerimize Çok Amaçlı Kültür Merkezleri
- İlçelerimize Açık ve Kapalı Katlı Otopark Projeleri
- Çöplükten, Modern Yaşam Alanına Dönüşen Büyük Melet Projesi
- Melet Irmağı Bisiklet, Yaya ve Araç Köprüsü Yapım Projesi
- Yat Limanı ve Melet Mendirek Projesi
- Saygı Sokağı Projesi
- Altınordu Kumbaşı Liman Projesi
- Altınordu Rıhtımı Rehabilitasyon Projesi
- Ordu Millet Bahçesi Projesi
- Millet Düzü ve Bedesten Projesi
- Ordu Drift Pisti
- E-Spor Merkezi Projesi
- Altınordu Dağ Kızağı Projesi
- Karşıyaka Spor Kompleksi
- Ordu AVM Projesi
- Türk İslam Araştırmaları Merkezi
- Yüzüncü Yıl Meydanı ve Katlı Kavşak Projesi
- Ordu Afet Koordinasyon Merkezi Projesi
- Perşembe Su Döngüsü Projesi
- Gülyalı MarinoPort Müzik Adası Park Projesi
- Öğrencilerimiz ve Dezavantajlı Vatandaşlarımız İçin Kent Çamaşırhanesi ve Hijyen Kafe Projesi
- Ordu Kentsel Dönüşüm Projesi
- Altınordu Atatürk Bulvarı Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi
- Ordu Şehir Hastanesi Ulaşım Yolları ve Kavşak Düzenleme Projesi
- Kurul Kalesi Yolunun, Turizm Yolu Olarak Projelendirilmesi
- Çamaş Cevat Bey Konağı Restorasyonu
- Ünye Ayanikola Kilisesi Restorasyonu
- Fatsa Bolaman Haznedaroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi
- Gölköy Kırtaş Göleti Projesi
- Gölköy Uluvahta Göleti Rekreasyon Projesi
- Ünye Çağlayan Göleti Projesi
- Fatsa Gaga Gölü Çevre Düzenlemesi
- Altınordu Durugöl Tabiat Parkı 2. Etap Projesi
- Altınordu Bülbül Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
- Perşembe Yason Burnu Aydınlatma Projesi
- Fatsa Timsah Adası Düzenlemesi ve Seyir Terası Projesi
- Ünye Çamlık Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi
- Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 2. Etap Projesi
- Fatsa Atatürk Parkı Sahil Düzenleme Projesi
- Altınordu Cumhuriyet Turnasuyu Bisiklet Yolu Projesi
- Korgan Yalman Seyir Tepesi
- Çaybaşı İlküvez Gelinkaya Çevre Düzenlemesi
- Perşembe Kordontepe Seyir Terası ve Çevre Düzenleme Projesi
- Ünye Büyükcamii Parkı Düzenlemesi
- Altınordu Orta Cami Çevre Düzenleme Projesi
- Perşembe Kırlı Deresi Peyzaj Projesi
- Ünye Tabakhane Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
- Perşembe Akçaova Irmağı Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
- Altınordu İsmet Paşa Caddesi Cephe İyileştirme Projesi
- Akkuş Cephe İyileştirme Projesi
- Aybastı Cephe İyileştirme Projesi
- Aybastı Perşembe Yaylası Cephe İyileştirme Projesi
- Çamaş Cephe İyileştirme Projesi
- Çatalpınar Cephe İyileştirme Projesi
- Çaybaşı Cephe İyileştirme Projesi
- Fatsa Kapalı Cadde Cephe İyileştirme Projesi
- Fatsa Ilıca Cephe İyileştirme Projesi
- Fatsa Bolaman Cephe İyileştirme ve Çevre Düzenleme Projesi
- Gölköy Cephe İyileştirme Projesi
- Gülyalı Cephe İyileştirme Projesi
- Gürgentepe Cephe İyileştirme Projesi
- İkizce Cephe İyileştirme Projesi
- Kabadüz Cephe İyileştirme Projesi
- Kabataş Cephe İyileştirme Projesi
- Korgan Cephe İyileştirme Projesi
- Kumru Cephe İyileştirme Projesi
- Mesudiye Cephe İyileştirme Projesi
- Perşembe Cephe İyileştirme Projesi
- Ulubey Cephe İyileştirme Projesi
- Ünye Tabakhane Deresi Cephe İyileştirme Projesi
Lansman programına AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Eski AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, 19 ilçe belediye başkan adayları, Ordu Ülkü Ocakları Başkanı Doğan Mert Duran, il ve ilçe parti yöneticileri ve gençlik kolları katıldı.