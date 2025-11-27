Yeniden Değerleme Oranı netleşti: 2026 yılında yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezaları doğrudan etkileyecek yeniden değerleme oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında yıllık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni yüzde 25,45 olarak duyurdu. Bu oran, Yeniden Değerleme Oranı'nı belirlemede esas alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, vergi, harç ve ceza gibi birçok kalemi etkileyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, harç ve cezaları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini gözeterek daha düşük artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı, Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu tutarın 1255 TL'ye çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ise Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 seviyesindeydi. Söz konusu oran birçok kalemde artışlara neden olmuştu.