Türkiye’den yenilenebilir enerji için 6 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar 2035 vizyonunu açıkladı

OFFSHORE YATIRIMLARI ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE ÇOK KRİTİK

Deniz üstü rüzgâr (offshore) yatırımlarının Türkiye'nin enerji dönüşümünde en kritik başlıklardan biri olacağını belirten Bakan Bayraktar Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı saha belirlendiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli gelişmelerinden biri deniz üstü, yani offshore rüzgâr alanında olacak. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgârda, offshore rüzgârda 5.000 MW'lık kurulu güce ulaşmak"

2035 İÇİN 5.000 MW OFFSHORE RÜZGAR HEDEFİ

Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgârda 5.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Offshore rüzgâr projelerinin, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasında stratejik bir rol oynayacağını vurguladı. Bayraktar, 2035 yenilenebilir enerji vizyonuna da değinen Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanım, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye olarak 2035 yılında rüzgâr ve güneş kurulu kapasitemizi 120.000 MW'a ulaştıracağımızı bütün dünyaya ilan etmiştiniz. Bu çerçevede 2024 yılında devreye aldığımız 6.818 MW'lık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun bugün sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 2035 VİZYONU

Bakan Bayraktar, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye'nin 2035 yılı için rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 120.000 MW'a çıkarma hedefini dünyaya duyurduklarını hatırlattı.

2024 yılında devreye alınan 6.818 MW'lık kurulu güç ile rekor kırıldığını belirten Bayraktar, 2025 yatırımlarıyla bu başarının daha da ileri taşınacağını söyledi. Bu hedeflerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkonneksiyon kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30.000 km uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz" dedi.

30 MİLYAR DOLARLIK İLETİM HATTI YATIRIMI

Yenilenebilir enerji artışını yönetebilmek için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu kapsamda 30 milyar dolarlık yatırımla Türkiye genelinde 30 bin kilometrelik elektrik iletim hattı inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte "elektriğin otobanı" olarak tanımlanan yeni bir enterkonneksiyon projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Bayraktar, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda enerjide bağımsızlığın güçlendirilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji yatırımlarının bu sürecin temel taşı olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör