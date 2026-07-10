Yenilenebilirin payı yüzde 60’ı aştı

Türkiye, enerjide tarihi bir kırılma yaşıyor. 2026 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji, toplam kurulu güç içinde ağırlığını hızla artırırken, güneş ve rüzgâr kaynakları ilk kez sistemin merkezine yerleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı ilk yarısı itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,6'sına karşılık gelen 78 bin 561 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, yükselişini sürdürerek mayısta 125 bin 598 megavata çıktı. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise yüzde 71,8 oldu.

3'TE BİRİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN

Yılın ilk aylarından itibaren en dikkat çekici sıçrama güneş ve rüzgârda yaşandı. Elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımında yüzde 25,8 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 21,4'le güneş, yüzde 20'yle doğal gaz, yüzde 12'yle rüzgâr, yüzde 9,2'yle yerli kömür, yüzde 8,3'le ithal kömür, yüzde 1,9'la biyokütle ve yüzde 1,4'le jeotermal takip etti. Mayıs sonu itibarıyla güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı yüzde 33,4'lük payla 42 bin 21 megavata yükselmiş oldu. Böylece, toplam kurulu gücün üçte birinden fazlası sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Kurulu güç sıralamasında ise 32 bin 344 megavatla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu 26 bin 899 megavatla güneş, 25 bin 16 megavatla doğal gaz, 15 bin 122 megavatla rüzgâr, 11 bin 565 megavatla yerli kömür, 10 bin 456 megavatla ithal kömür, 2 bin 398 megavatla biyokütle ve 1798 megavatla jeotermal enerji takip etti.

HEDEF: 120 BİN MEGAVAT

Türkiye'nin orta vadeli enerji stratejisi de yenilenebilir enerjideki dönüşümü destekliyor. Hükümet, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyor. Mevcut kapasite dikkate alındığında bu hedef, önümüzdeki 10 yılda sektörün en az iki kat büyümesi anlamına geliyor. Türkiye artan yenilenebilir kapasiteyi kesintisiz ve dengeli bir şekilde sisteme entegre edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerjinin kesintili yapısını (güneş batınca veya rüzgâr durunca) dengelemek için 7,5 GW kapasitesinde batarya ve depolama tesisi kurulması planlanıyor.

200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya ve nükleere birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirterek, "2035'e kadarki enerji dönüşüm haritamız kapsamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için 200 milyar dolar seviyesinde yatırıma ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuştu.