Yerel Yönetimler Zirvesi Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. "Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler", "Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi", "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım", "Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları" başlıklı panellerde belediye başkanları önemli açıklamalarda bulunacak. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneli ile devam edecek. Panele Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılacak. Panel, Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşacak. Zirve, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneli ile devam edecek. 'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde yapılacak. 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Bakan Özhaseki'nin katılacağı özel oturumu, Haktan Uysal yönetecek.