Bakan Özhaseki yeni rakamı açıkladı: 200 bine yaklaştı

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde Anbar Mahallesi'ne yapılan Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, neredeyse orta ölçekli 5 Anadolu şehrinin tamamen yok olduğunu ve yeniden yapılacağını belirtti.

Sadece 850 bin yapının yeniden yapılması için 110 milyar dolar gerektiğini ifade eden Özhaseki, "O bölgelere hepimiz koştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 04.17'den itibaren ayaktaydı, bakanları görevlendirdi. Kendisi anlattığı için bize de sordu, '04.17'den itibaren ne yaptınız, herkes anlatsın' dedi, MYK toplantımızda. 'Ben dedi, anlatıyorum, birkaç saniye sonra İçişleri Bakanımız aradı, telefonun başına geçtim, şunları aradım, bakanları görevlendirdim, valilerden durumu anladım, şunları şunları yaptım, siz ne yaptınız?' diye sordu. Orada anladık biz işin tabii ki biraz daha vahametini ve ciddiyetini." şeklinde konuştu.