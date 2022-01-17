Yerli doğalgaz için ilk adım





Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak-Kilimli Yol Projesi'ni hizmete açacaklarına dikkati çekti ve "Hem Filyos Limanı'na ulaşım kolaylaşacak hem de Zonguldak-Kilimli arasındaki yolculuk 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek" dedi.