Yerli tohumla ekmeklik buğday yetiştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısının Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) çalışmalarıyla çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirterek, "Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle tohum konusundaki Ar-Ge çalışmaları bütün hızıyla devam edecek" dedi.TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin hasat ve tanıtım programında konuşan Yumaklı, tarımsal üretimde verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık ve sektöre yatırım başlıklarıyla vizyon belirlediklerini, Ar-Ge çalışmalarının verimliliğin en önemli unsurlarından olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'de kullanılan tohumların ıslahıyla ilgili çalışmalara devam edildiğine işaret ederek, "Burada soğuğa ve kuraklığa dayanıklı 2 tohumumuzun tanıtımı ve bir tanesinin hasadında bulunuyoruz. Enstitümüzün Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını alabilmesi için yaptığı hasattayız. Enstitümüz 150 tarla bitkisi çeşidi geliştirdi. Bunlardan 104'ü milli çeşit listesinde" bilgisini paylaştı.Ülkenin yerli ve milli tohum geliştirme konusunda ciddi aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Yumaklı, "Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısı, enstitümüz ve TAGEM'in çalışmalarıyla çiftçimizin hizmetine sunulmuş oldu. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle tohum konusundaki Ar-Ge çalışmaları bütün hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında geldiğini kaydeden Yumaklı, bu etkenlerin tarımsal üretimi etkilememesi adına çalışmalar yapıldığını belirtti. Hasadı yapılan "Selamibey" buğday tohumu çeşidinin kuru şartlarda dekar başına 450-500 kilogram, sulu şartlarda ise 650-725 kilogram verim verebildiğini anlatan Yumaklı, "Islah çalışmaları çok uzun süren ve sabır isteyen bir çalışma. Selamibey çeşidinin bu hale gelebilmesi için 14 yıl geçmesi gerekti. Aytenabla ekmeklik buğday çeşidi için de 6 yıllık bir süre gerekliydi. Hasadı yapılan tohum çeşidimiz çiftçilerden tam not aldı" diye konuştu.