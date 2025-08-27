Yerli ve milli sondaj kuleleri göreve başladı! Bakan Bayraktar açıkladı: Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye

ARAMA VE ÜRETİMDE "YERLİLİK" VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide yerli ekipman kullanımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz 'Seyit Onbaşı' ve Naim Süleymanoğlu' da bu vizyonumuzun birer sonucu."

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli sondaj kulelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı... İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."