Yeter ki üret, ihraç et, biz seni sırtımızda taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye ekonomisi için 2022'nin tarihi rekorların kırıldığı, kazanımların en yüksek olduğu yıl olacağını söyledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Nebati, Türkiye'nin ihracat odaklı olarak büyümeye devam edeceğini dile getirerek, öncü göstergelere göre geçen yılın son çeyreğinde de ekonomik aktivitenin ılımlı görünümüne devam ettiğini söyledi. Reel sektörün bizi anladığı bir dönemdeyiz" diyen Nebati, Türkiye'nin son yıllarda önemli ekonomik ve yapısal bir dönüşüm sağladığına dikkati çekti. Nebati, "Şimdi getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen, bize gelecek. Yeter ki üret, ihracat kapasiteni artır, istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız" çağrısında bulundu.Nebati, Ortodoks politikaları (genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalar) bir tarafa koyduklarının altını çizerek, "Artık heterodoks (farklı öğreti, düşünce) politika var. Her türlü tedbiri alarak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Döviz üzerindeki köpüğün gittiğini vurgulayan Nebati, "Bizim gücümüz, bayrağımız, vatanımız, üretimimiz, dayanışmamız ve Türkiye'nin her alanda ortaya koyduğu üretim kapasitemizdir" diye konuştu.Son dönemde hayata geçirdikleri enstrümanları anlatan Nebati, "Uzun vadeli kredide kefalet imkânı, Kredi Garanti Fonu 'nda imalat, üretim ve ihracat odaklı firmalara sağlanacak. Önümüzdeki dönemde öncelikli hedefimiz gelire endeksli senetler ihraç etmek olacak. Öncelikli sektör kredilendirme programı yapılacak. Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak. Sonra enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine de aynı önceliği vereceğiz" dedi. Fiyat İstikrar Komitesi 'nde ilgili bakanlar ve kuruluşlarla enflasyonla mücadele konusunda toplantı yaptıklarını anımsatan Nebati, "Üzerimizde aralık ayı yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bizim enflasyonla mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Mücadele kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.NEBATİ, Türkiye Ekonomi Modeli ile kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanmasını, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesini, üretim ve istihdamın artırılmasını, ihracatın artırılarak cari açığın düşürülmesini ve pozitif yöne döndürülmesini amaçladıklarını anlattı. İlk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları attıklarını ve bunun meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Özellikle kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen tedbir paketi silsilesinde birinci sıraya oturtan bir sonuç almış olduk. Vatandaşımız çok iyi destek veriyor, kendisini koruyor, kazancını artırıyor. Dün itibarıyla kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabında 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik" diye konuştu.BAKAN Nebati, son yıllarda küresel arz ve değer zincirlerindeki önemli değişimleri beraberinde getirdiğine değinerek, şöyle devam etti: "Türkiye olarak amacımız bu dönüşüme yalnızca ayak uydurmak değildir. Aynı zamanda bu dönüşüme yol vermektir. Türkiye bu rolü hak ediyor ve bunu ustalıkla yerine getiriyor. Toplumun tüm paydaşlarının, fertlerinin anlaması gereken şey bu. Türkiye, rolünü öncü, yol gösterici bir rol olarak belirledi. Birilerinin bize çizdiği patikada değil, kendi patikamızda, kendi yolumuzda ve bu dönüşüme yön veren bir anlayışla hareket edeceğiz."MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2021'in Türkiye'nin global arenada her yönüyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğuna işaret etti. Asmalı, Yeni Ekonomi Modeli'ni MÜSİAD olarak desteklediklerinin altını çizerek, 2022'nin Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir dönem olacağını söyledi. MÜSİAD üyelerinin 2022'den umutlu olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti: "Yeni Ekonomi Modeli'nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildi. Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı, yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı yepyeni bir seneye yelken açtık. 2022'de üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."