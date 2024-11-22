YİD projeleri daha hızlı tamamlanıyor

Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde "Türkiye'yi Değiştiren Projeler" paneli Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar'ın katılımıyla gerçekleşti. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilometre taşlarını değerlendiren Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sıfırdan zirveye uzanan Türk müteahhitlik sektörünün başarı öyküsünü anlattı. Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile hayata geçirilen dev projelerin hedef alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eren, çarpıcı tespitlerde bulundu. Eren, ekonomik kalkınmada YİD modelinin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu model sayesinde kazandığımız deneyimlerle yurt dışına açıldık. Dünyanın birçok yerinde yollar, barajlar ve binalar inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu modelle projeler çok daha hızlı tamamlanıyor."Eren, örneklerle Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye kazandırdıklarını ise şu örneklerle anlattı: "Devletin yaptığı İstanbul-Ankara TEM Yolu'nu hepiniz biliyorsunuz. Bu yolun üzerinde Bolu Dağı Tüneli yapıldı. Yapımı 12.5 yıl sürdü. Yani 2.900 metrelik tüneli 12.5 yılda yapabildik. Ama Orhangazi'de 3.300 metrelik tüneli bu modelle 2.5 yılda tamamladık. Çünkü özel sektör bu işi tamamlayacak ki kredilerini, finansmanlarını ödeyebilsin. Orada zaman kaybetme, oyalanma, gecikme lüksü yok. Söz konusu model hükümetlerin ve devletlerin bütçelerine de önemli katkılar sağladı." İstanbul Havalimanı projesinin de YİD modeli ile hayata geçirildiğini hatırlatan Eren, "Ülkemiz için böylesine önemli bir yapı da YİD modeliyle yapıldı. Yatırımcıları '3.5 senede yapacağız' dediklerinde, 'Nasıl yapacaklar' dedik! Şaşırdık ama başardılar. Bu da Türk firmaların gücünü gösteriyor" diye konuştu. Eren, Türkiye'nin bu modeli sayesinde havalimanları, yollar, metrolar gibi altyapı altyapısına imza attığını ve bu başarıları yurt dışında da geliştirdiklerini sözlerine ekledi.IC Ulaşım ve Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise Türkiye'de kamuözel sektör iş birliği modelinin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Soğukpınar, turizm sektöründen örnek vererek şu değerlendirmede bulundu: "İlk yıllarda yapılan otellerde çalışan eleman bulmakta zorlanıyorduk. Ancak bugün Türklerin, dünya turizmini yönettiğini görüyoruz. Hemen her ülkede üst düzey bir Türk yöneticiye rastlamak mümkün. Bu durum bize büyük gurur veriyor." Serhat Soğukpınar, ayrıca havalimanlarının inşasında kamu-özel sektör işbirliği modelinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün birçok havalimanında bu model inşa edildi. Projeler devredildikten sonra dahi özel sektörden yeniden işletme teklifleri alınabiliyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.