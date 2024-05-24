Yıkım başladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor. 'Denizler Halkındır' sloganıyla çalışma başlatan bakanlık, Bodrum'da kaçak yapıları yıkmaya başladı. Kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, sahillerde işgal girişiminde bulunan işletmelere geçit vermedi. Sahilleri mercek altına alan ekipler, işletmelerde İmar Kanunu kapsamında kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalar ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce turizm sezonu öncesi kaçak yapı, izinsiz iskele, beach adı altında bu yıl yapılan tüm kaçak yapıları yıkmaya başladı.Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerinde işgale izin vermeyecekleri yönünde uyarıda bulunmuştu. Özhaseki, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız" dedi.