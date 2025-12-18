Yılda 1 milyar kez doktora gidiyoruz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, özel sağlık sigortacılığında başlatılan yeni standartlaşma döneminin Türkiye sağlık sistemi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, hem sektörün hem de kamunun sürdürülebilirliği için yapısal dönüşümlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlık sigortaları konusunda düzenlenen çalıştayda konuşan Gülen, Türkiye sağlık sisteminde başvuru yoğunluğuna da dikkat çekti. Gülen, dengedeki bozulmayı şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de yıllık sağlık başvurusu yaklaşık 1 milyar seviyesinde. Bunun 900 milyonu kamu hastanelerine gidiyor. Sadece 100 milyon civarı özel hastanelere başvuru yapılıyor ve bu oran giderek azalıyor. Kamuya olan başvurunun sürekli artması, sistemdeki tıkanıklığın en net göstergesi."

SİSTEM AÇIK BÜFE

Gülen, bu yoğunluğun nedenlerinden birinin birinci basamak sağlık zincirinin zayıflığı olduğunu belirterek, Avrupa'daki uygulamalara dikkat çekti: "Birçok hastalıkta sevk zincirinin olmaması verimsizliğe yol açıyor. Türkiye'nin sağlık sistemi maalesef bir 'açık büfe'. Herkes her şeye ulaşabiliyor ama bunun bir bedeli var. Oysa yüzde 85'lik bir sağlık ihtiyacı birinci basamakta çözülebilir. Bunun yüzde 20'si de dijital sağlık çözümleriyle yönetilebilir."

YÜZDE 80'INI KAMU SIRTLIYOR

Türkiye'de sağlık sisteminin hâlâ hastalık ve tedavi odaklı ilerlediğini vurgulayan Gülen, finansal tablonun sürdürülebilirliğine dikkat çekti: "Toplam sağlık harcamalarının yüzde 80'i kamu tarafından karşılanıyor. Yüzde 17'si cepten ödemeyle, sadece yüzde 2.7'si özel sağlık sigortalarıyla finanse ediliyor. Bu 2.7 oranı yıllardır değişmiyor. Oysa bizim 'Bu yüzde 3'lük payı nasıl yüzde 20 yaparız?' diye düşünmemiz gerekiyor." Gülen'e göre bu dönüşüm yalnızca sigorta sektörünü büyütmek için değil, kamunun yükünü azaltarak sistemin dayanıklılığını artırmak için gerekli.

HEDEF ÖZELI %20'YE ÇIKARMAK

