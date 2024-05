Yıldızlar karması parladı

Türkiye'nin genç kadınlarına yönelik sosyal ve ekonomik hayata katılımı teşvik eden Kız Kardeşim Projesi'nin etkisi, Yıldızlar Karması Programı kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreni ile bir kez daha gözler önüne serildi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen Kız Kardeşim Projesi ile genç kadınlar hayallerinin gerçekleşmesi ve güçlenmeleri yolunda destekleniyor. Yıldızlar Karması Programı ise bu projenin bir parçası olarak, sanat, spor ve toplumsal fayda alanlarında başarılı genç kadınlara maddi destek sağlıyor. Bu programla genç kadınlar, kendi potansiyellerini keşfetme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı buluyorlar. Bu program için Ahbap Derneği ile kurulan iş birliği, genç kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve onları toplumsal fayda sağlayacak projelerde aktif rol almaya teşvik etme amacını taşıyor. Yıldızlar Karması Programı, Türkiye'nin dört bir yanından 20 genç kadına maddi destek sunarak, onların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Programın sunduğu destekler ve iş birlikleri, Türkiye genelinde genç kadınların kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.Programın ilk dönem kazananları, 25 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda önemli konuğun katıldığı bir ödül töreniyle duyuruldu. Törende, başarılı genç kadınların ilham verici hikâyeleri, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Bu tören, Kız Kardeşim Projesi'nin ve Yıldızlar Karması Programı'nın toplumsal etkisini ve başarılarını vurgulayan bir etkinlik olarak ön plana çıktı. Yıldızlar Karması Programı ödül töreni, genç kadınlarıbaşarılarını kutlamak için renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Kadınları sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmaya teşvik eden Kız Kardeşim Projesi'nin bir parçası olarak gerçekleştirilen törende Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı genç kadınlar, destek kazanmalarının yanı sıra ilham verici hikayeleriyle de ön plana çıktılar.Törenin açılış konuşmasını yapan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, "Kadınların kariyerlerine adım atmalarını kolaylaştırmak ve güçlenmelerine destek olmak amacıyla Kız Kardeşim Projesi'ni 9 yıldır sürdürüyoruz" diyerek projenin etkilerinin her geçen gün arttığını vurguladı. Ahbap Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Öztürk de genç kadınların hayallerine ulaşmalarını desteklemenin önemini belirterek, "Bu projenin bir parçası olmak, bize her zaman için büyük bir heyecan ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. Tören sırasında, Yıldızlar Karması Programı jüri üyelerinden, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent ile tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal, video mesajları aracılığıyla kazananları tebrik etti. Jüri, ayrıca Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar gibi alanlarında başarılı, etkileyici isimleri içeriyordu. Ödül törenine, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ve Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin gibi proje paydaşlarından önemli isimler de katıldı.Sadece o güne özgü bir kutlama olmanın ötesinde, Kız Kardeşim Projesi'nin devam eden etkisini ve genç kadınların gelecekteki başarılarını destekleme konusundaki kararlılığı da simgeleyen ödül töreni, projenin yeni dönemde de Burs Programı, Güçlenme Programı ve Yıldızlar Karması Programı'nın yanı sıra Kampüs Programı'nı da ekleyerek yoluna devam edeceğini ve genç kadınların kariyer yolculuklarında destekleneceğini müjdeledi. Genç kadınların hayallerine ulaşmalarına olanak tanıyan ve onlara ilham veren bir platform olarak, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük takdir toplayan bu ödül töreni, genç kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta nasıl güçlendirilebileceğine dair umut verici bir örnek teşkil etti.dül töreninde konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli 2015 yılında küçük adımlarla başladıkları ve bugüne kadar on binlerce kadının hayatına dokunan Kız Kardeşim Projesi'nin bir parçası olduğu için büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Sunerli, "Proje ekibine katılmadan önce de büyük bir hayranlıkla takip ettiğim bu çalışmanın içinde olmak benim için ayrı bir şans" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Kız Kardeşim Projesi, Coca- Cola'nın tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta yer almasını destekleme hedefiyle başlattığı 5by20 programının bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Bu küresel inisiyatif, bugüne kadar 6 milyon kadına ekonomiye katılım konusunda yardımcı oldu. Ancak bu rakamların ötesinde, projenin kattığı manevi değer ve bu değerin yıllar içinde nasıl katlanarak büyüdüğüne şahit olmak paha biçilemez. Projenin her aşamasında, eğitimlerden iş birliklerine, ilham buluşmalarından hibe programlarına kadar geniş bir yelpazede kadınların ekonomik hayata katılımını destekledik. Geçtiğimiz yıl, projemizin yeni dönemini, çok değerli konuklarımız ve paydaşlarımızla duyurmanın heyecanını yaşadık. Yeni dönemde, özellikle 18-25 yaş arası genç kadınların güçlenmelerini destekleyecek şekilde projeyi yeniden şekillendirdik. Amacımız, kadınların kendi hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve onlara ilham kaynağı olmak." Kız Kardeşim Burs Programı, Güçlenme Programı ve Yıldızlar Karması Programı gibi üç ayrı alt programı hayata geçirdiklerini kaydeden Sunerli, "Bu programlarla geçen sene toplamda 49 bin genç kadına ulaşmayı başardık. Özellikle deprem bölgesinde yaşanan acıları bir nebze hafifletmek adına, 300 öğrenciye burs desteği sağladık ve kadın işletmecilere yönelik konteyner bağışlarımızla da onların faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkıda bulunduk" dedi. Sunerli konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Yıldızlar Karması Programı ise geçen sene duyurduğumuz ve Ahbap Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz yeni bir başlangıç oldu. Bu program, genç kadınların sporda, sanatta ve toplumsal fayda alanlarında kendilerini ifade edebilmelerini, hayallerini gerçekleştirmelerini ve diğer genç kadınlara ilham olmalarını sağlamayı amaçladı. Bugün burada ödüllerini alacak yıldızlarımız, hayalleri için cesaretle yola çıkan, pes etmeyen ve ilham veren kahramanlarımız. Bu projede emeği geçen herkese, özellikle de gönüllü olarak bu yolda bize eşlik eden Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'ne, Türk Eğitim Vakfı'na ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Kız Kardeşim Projesi, iş birliklerinden aldığı güçle başladı ve bu güçle büyümeye devam ediyor. 2024 yılında, daha fazla genç kadına ulaşarak onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu amaçla başlattığımız Kız Kardeşim Kampüs Programı, genç kadınlara ücretsiz erişebilecekleri eğitim içerikleri sunacak ve onları başarılı kadın liderlerle bir araya getirecek. Victor Hugo'nun dediği gibi, 'Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz.' Ben de sizlere diyorum ki; kendi ışığınıza güvenin ve başka kız kardeşlerinizin parlaması için dayanışma göstermeye devam edin."