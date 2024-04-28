Yılın transferi gerçekleşti

Türkiye'nin otomotiv pazarında en çok satan SUV modellerinden olan Dacia Duster, yenilendi. 2023'te 24 bin adet satan Duster, başarı hikâyesinde yeni bir sayfa açıyor. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek olan Duster, bundan sonra Türkiye'deki hayatına Renault markasıyla devam edecek. Yeni Renault Duster, İstanbul'da gerçekleştirilen basın lansmanı ile fiziksel olarak dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı. Mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak olan Renault Duster, 2024 yazında yollarda olacak. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Yeni Renault Duster, bildiğimiz Duster deneyimini yeni bir boyuta ulaştıran ve bu yeni deneyimi Türkiye'den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model. OYAK'ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon euro üzerindeki yatırım, Yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault'nun hem de Türkiye'nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.